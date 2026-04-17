فرونشست گسترده در اراضی چاه پاکوهی هرات

به گزارش ایلنا از یزد، ناصر محمودی از وقوع پدیده فرونشست زمین در اراضی کشاورزی منطقه چاه پاکوهی هرات خبر داد و اظهار کرد: این فرونشست باعث ایجاد ترک‌ها و شکاف‌های قابل توجه در سطح زمین شده و خساراتی به اراضی زراعی، جاده‌های بین مزارع و زیرساخت‌های کشاورزی وارد کرده است.

وی با اشاره به تأثیر این پدیده بر تردد ماشین‌آلات کشاورزی و اختلال در روند آبیاری مزارع افزود: تداوم فرونشست می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و تشدید خسارات برای بهره‌برداران شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین میزان دقیق خسارت و ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی در حال انجام است و نتایج آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/