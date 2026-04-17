کشف محموله 628 هزار قلمی انواع داروی قاچاق در سیستان و بلوچستان / برآورد 502 میلیارد ریالی ارزش داروهای کشف شده

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی افزود: در راستای مراقبت و کنترل مرز و همچنین برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در حین کنترل ورود و خروج خودروهای سبک و سنگین در استان رسیدند.

وی به چگونگی توقیف خودروی حامل داروی قاچاق از سوی مزرداران استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا نیروهای مرزبانی با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق توانستند خودروی حامل محموله بزرگ داروی قاچاق را توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به اقدامات انجام شده برای ردگیری این محموله قاچاق دارو اشاره کرده و اظهار داشت: پس از چند شبانه‌روز فعالیت‌های هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد.

سردار شجاعی به چگونگی توقیف این محموله اشاره داشته و تصریح کرد: مرزداران در یک عملیات غافلگیرکننده توانستند، 628 هزار قلم انواع دارو غیرمجاز قاچاق را کشف و ضبط و در نهایت توقیف کنند. در این راستا 19 قاچاقچی نیز شناسایی و دستگیر شده است.

وی بیان داشت: ارزش داروهای کشف شده 502 میلیارد ریال برآورد شده است. قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد. مرزدارن استان با تمام توان با این پدیده غیرانسانی برخورد می‌کنند.

