مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:
لوح ثبت ملی شیشهگری میمند اردیبهشتماه رونمایی میشود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از رونمایی از لوح ثبت ملی میمند؛ شهر ملی شیشهگری سنتی در هفته گرامیداشت میمند امسال خبر داد .
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در دیدار شهردار و شورای اسلامی شهر میمند،اظهار داشت: فرآیند ابلاغ این ثبت ملی که به دلیل آغاز جنگ اول سال ۱۴۰۴ به تعویق افتاده بود، اکنون در اولویت اجرا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پرونده ثبت ملی شیشهگری میمند که قرار بود پیش از دفاع مقدس دوازده روزه ابلاغ شود، به دلیل شرایط اضطراری کشور متوقف شده بود، اما حالا مقرر گردید این رویداد بزرگ به عنوان هسته مرکزی برنامه های یک هفته ای روز میمند و جشنواره گل و گلاب در اردیبهشتماه برگزار شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تثبیت بازه زمانی ۸ تا ۱۸ اردیبهشت در تقویم ملی گردشگری، افزود: هدف ما این است که با همکاری مدیریت شهری و حمایتهای پیشبینی شده، هفته گرامیداشت میمند و روز میمند امسال را پس از گذر از محدودیتها، با شکوهی بسیار بیشتر از سالهای گذشته و با تکیه بر اقتصاد صنایعدستی برگزار کنیم.
مریدی در تشریح جزئیات توقف این پرونده افزود: دقیقا در روز شنبهای که جنگ آغاز شد، مقدمات حضور ناظران برای ابلاغ لوح ثبت ملی فراهم شده بود که با وقوع حادثه، این برنامه لغو شد؛ اما امروز اراده ما بر این است که از دل این تهدیدها، فرصتی برای معرفی جهانی هنر شیشهگری و گلستانهای میمند بسازیم.
وی بیان کرد: صرفِ حضور بازدیدکنندگان استانی در میمند، تأثیر بنیادینی بر سفره مردم و اقتصاد کلان منطقه ندارد بنابر این فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی برای جذب ارز و رونق واقعی بازار صنایعدستی و گلاب میمند یک ضرورت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تاکید بر ضرورت تغییر مدل ماندگاری مسافر، گفت: برنامهریزی ما نباید محدود به یک روز "روز میمند" باشد. ما باید ظرفیتی ایجاد کنیم که گردشگر یک هفته در میمند بماند و از بخشهای مختلف بازدید کند و پول خود را در تمامی صنفهای محلی خرج کند. این تنها راه درگیر کردن کل زنجیره اقتصادی شهر با مقوله گردشگری است.
درادامه شهردار میمند، در این دیدار، از آمادگی کامل مدیریت شهری برای میزبانی از آیین ابلاغ ثبت ملی شیشهگری خبر داد.
فرهاد رضازاده، با اشاره به اینکه تمامی تعهدات مالی و اجرایی مربوط به برگزاری این جشن از سوی شهرداری انجام شده است، تأکید کرد که این شهر منتظر ابلاغ نهایی و حضور مقامات برای رونمایی از این افتخار تاریخی است.
رضازاده با بیان اینکه هویت این شهر تنها به گل و گلاب محدود نمیشود، تصریح کرد: ثبت ملی میمند به عنوان شهر شیشهگری سنتی، زنجیره گردشگری ما را کامل میکند. ما در بحث صنایعدستی منطقه نیز برنامههای گستردهای داشتیم که جنگ و شرایط اضطراری مانع اجرای آنها شد، اما اکنون با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان، آماده بازگشت به ریل توسعه هستیم.
شهردار میمند خاطرنشان کرد: جشنواره اردیبهشتماه امسال در کنار بحث گل و گلاب با موضوع میمند؛ شهر ملی شیشهگری برگزار خواهد شد و این رویداد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاران در حوزه گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر میمند نیز در این دیدار ضمن اشاره به پیگیریهای مستمر پارلمان شهری برای احیای حقوق هنرمندان صنایعدستی، ابلاغ حکم شهر ملی شیشهگری را گامی مهم و اساسی در رونق اقتصاد گردشگی منطقه دانست.
بهنام صیادیمنش تأکید کرد: شورای شهر هزینههای انجام شده برای این رویداد را نه یک هزینه صرف، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی و هویتی میمند میداند.
صیادیمنش در این جلسه با بازخوانی روند پرونده ثبت ملی که از سال گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: مجموعه شورای شهر و شهرداری با یک نگاه منسجم، تمامی زیرساختهای لازم برای میزبانی از مقامات کشوری و استانی را فراهم کرده بودند.
وی افزود: ثبت میمند به عنوان شهر ملی شیشهگری، تنها یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه ابزاری برای جذب بودجههای دولتی و تسهیلات برای هنرمندان ماست. پیشنهاد ما این است که اگر به دلیل شرایط فعلی، حضور مقامات کشوری مقدور نیست، با حضور استاندار محترم و مقامات استانی، این حق قانونی مردم میمند تثبیت شود.