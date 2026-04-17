معاون امدادونجات هلالاحمر استان خبر داد:
3 مصدوم؛ دستاورد واژگونی خودروی کوییک در محور دامغان - سمنان
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به وقوع یک فقره حادثه رانندگی واژگونی خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی کوییک در محور مواصلاتی دامغان - سمنان 3 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی کوییک در کیلومتر 67 جاده دامغان - سمنان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. با اعلام گزارش این حادثه تیم امدادی پایگاه آهوان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: پس از ارزیابی مشخص شد این سانحه رانندگی 3 مصدوم در پی داشته است. نجاتگران هلالاحمر استان سمنان پس از انجام اقدامات اولیه، با همکاری عوامل اورژانس 115 مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.