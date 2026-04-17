به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین گفت: مردم قزوین جزو افرادی هستند که یک روز زودتر در شهرهای کشور در میادین و خیابانها حضور پیدا کردند و قزوین جزو آخرین استان‌هایی خواهد بود که خیابان‌ها را ترک می کند.

وی بر ضرورت وحدت و همدلی و ایستادگی درمقابل ظلم و ستم تاکید کرد و افزود: باید در راه خداوند با ظالمان و ستمگران جنگید.

امام جمعه قزوین گفت: حضور مردم در خیابان ها نشان از آن دارد که سعادت و عزت ایران اسلامی این روزها در گرو حضور در میدان است.

حجت‌الاسلام مظفری از برخی ادارات در برپایی موکب و ایستگاه های خدمات رفاهی برای مردم در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

وی در ادامه به روز 29 فروردین روز ارتش اشاره کرد و از رشادت‌های ارتشیان در دوران جنگ رمضان قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: نیروهای مسلح ما با هماهنگی کامل بین سپاه و ارتش تمامی توطئه های دشمنان نظام را خنثی کردند.

حجت‌الاسلام مظفری به دهه کرامت اشاره کرد و گفت: ائمه معصومین به ویژه بانو حضرت فاطمه معصومه(س) نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی داشت و باید شخصیت این بانوی بزرگوار الگو باشد.

وی گفت: در نظام ولایی که پیشوای جامعه یک ولی فقیه قرار دارد تاکید شده که در امور مربوط به جامعه مشورت باید صورت گیرد و اگر ولی فقیه با مشورت با مومنین تصمیم گرفت، بر همه واجب است که تصمیم ایشان اجرایی شود.

خطیب جمعه قزوین بر ضرورت همراهی و همدلی مردم و مؤمنان با تصمیم ولی فقیه تاکید کرد و گفت: این رویکرد زمینه تمرین ولایت مداری و ظهورامام زمان(عج) را فراهم می کند.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: حضور حماسی و پر شور مردم در خیابان‌ها نباید مزاحمتی برای ساکنان مناطق مختلف، رهگذران و شهروندان ایجاد کند.

