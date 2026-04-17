معاون استانداری لرستان خبر داد؛
شکستگی خط لوله نفت در گردنه رازان/ علت حادثه در دست بررسی است
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از شکستگی خط لوله سراسری نفت در گردنه رازان « بخش زاغه» شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی امروز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مقارن ساعت ۷ صبح روز جاری بر اساس گزارش واصله به آتشنشانی خرمآباد، لوله سراسری نفت خام واقع در گردنه رازان دچار شکستگی شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از گزارش حادثه، با تماس با مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان لرستان و هماهنگی با مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان مرکزی، عوامل فنی به محل اعزام شده و عملیات رفع شکستگی در حال انجام است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: هم اکنون نیروهای فنی و عملیاتی به منظور کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثهای در محل حادثه مستقر هستند.
پورعلی گفت: علت حادثه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.