شکستگی خط لوله نفت در گردنه رازان/ علت حادثه در دست بررسی است

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی امروز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مقارن ساعت ۷ صبح روز جاری بر اساس گزارش واصله به آتش‌نشانی خرم‌آباد، لوله سراسری نفت خام واقع در گردنه رازان دچار شکستگی شد.

وی ادامه‌ داد: بلافاصله پس از گزارش حادثه، با تماس با مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان لرستان و هماهنگی با مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان مرکزی، عوامل فنی به محل اعزام شده و عملیات رفع شکستگی در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: هم اکنون نیروهای فنی و عملیاتی به منظور کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثه‌ای در محل حادثه مستقر هستند.

پورعلی گفت: علت حادثه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.

انتهای پیام/