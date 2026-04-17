رئیس ستاد انتخابات استان خبرداد:

پیش بینی هزار و ۸۲۲ شعبه اخذ رای در گلستان

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان از هزار و ۸۲۲ شعبه اخذ رای برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، محمد حمیدی گفت: در استان گلستان برای ۱۹۵ کرسی شهری، ۱۶۰۱ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد هزار و ۴۵۷ نفر تایید، ۷۵ نفر رد صلاحیت شده‌اند و ۶۹ نفر انصراف داده‌اند. 

او افزود: برای ۳ هزار و ۳۸۱ کرسی روستایی هم ۷ هزار و ۷۲۵ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷ هزار و ۲۲۹ نفر تایید شده‌اند، ۱۶۵ نفر رد صلاحیت و ۴۱ نفر هم انصراف داده‌اند. 

حمیدی ادامه داد: تبلیغات انتخابات از ساعت ۱۲ سوم اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات ادامه دارد. 

او ادامه داد: به داوطلبان توصیه می‌شود از تبلیغ در تجمع‌های شبانه و موکب‌های اطراف تجمع خودداری کنند.

