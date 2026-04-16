پیمایش طوفان با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل

به گزارش ایلنا، محسن حیدری به افزایش سرعت باد در زهک نیز اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین در شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان نیز سرعت باد به 54 کیلومتر بر ساعت رسید. این افزایش سرعت باد، دید افقی در این شهرستان را تا حدود 2500 متر کاهش داده است.

وی ادامه داد: تا صبح شنبه 29 فروردین ماه، وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی نقاط استان سیستان و بلوچستان طوفان ادامه دارد. همچنین احتمال نفوذ غبار به بخش‌های مرکزی این استان وجود دارد. در سایر نواحی این استان، جوی پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وضعیت جوی سایر مناطق استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: همچنین روزهای ابتدایی هفته آینده شامل شنبه و یکشنبه 29 و 30 فروردین ماه، غالب نقاط این استان یک جو به نسبت پایدار همراه با وزش باد متوسط در پیش رو خواهند داشت.

حیدری به وضعیت دمای هوای 2 منطقه استان به عنوان گرم‌ترین مناطق کشور اشاره داشته و تصریح کرد: عصر امروز پنجشنبه 27 فروردین ماه، 2 ایستگاه هواشناسی شهر جالق در شهرستان گلشن و شهرستان قصرقند با ثبت دمای 37.7 درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین نقاط کشور را به خود اختصاص دادند.

وی بیان داشت: پس از آن، شهرستان راسک با 36.7 و شهرستان دلگان با 36.6 درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بیشینه دمای شهرستان زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به 27.3 درجه رسید. در بازه زمانی 2 روز آینده کاهش نسبی دما در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: شهروندان، به ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاع نیز در شرایط جوی فعلی ضروری است.

