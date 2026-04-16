مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد:
پیمایش طوفان با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وقوع طوفان در زابل اشاره کرده و در این رابطه گفت: طوفانی با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل در این استان را درنوردید. این طوفان شدید با خیزش گسترده گردوخاک، دید افقی را در این شهرستان به 2000 متر کاهش داد.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری به افزایش سرعت باد در زهک نیز اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین در شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان نیز سرعت باد به 54 کیلومتر بر ساعت رسید. این افزایش سرعت باد، دید افقی در این شهرستان را تا حدود 2500 متر کاهش داده است.
وی ادامه داد: تا صبح شنبه 29 فروردین ماه، وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی نقاط استان سیستان و بلوچستان طوفان ادامه دارد. همچنین احتمال نفوذ غبار به بخشهای مرکزی این استان وجود دارد. در سایر نواحی این استان، جوی پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وضعیت جوی سایر مناطق استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: همچنین روزهای ابتدایی هفته آینده شامل شنبه و یکشنبه 29 و 30 فروردین ماه، غالب نقاط این استان یک جو به نسبت پایدار همراه با وزش باد متوسط در پیش رو خواهند داشت.
حیدری به وضعیت دمای هوای 2 منطقه استان به عنوان گرمترین مناطق کشور اشاره داشته و تصریح کرد: عصر امروز پنجشنبه 27 فروردین ماه، 2 ایستگاه هواشناسی شهر جالق در شهرستان گلشن و شهرستان قصرقند با ثبت دمای 37.7 درجه سلسیوس، عنوان گرمترین نقاط کشور را به خود اختصاص دادند.
وی بیان داشت: پس از آن، شهرستان راسک با 36.7 و شهرستان دلگان با 36.6 درجه سلسیوس در رتبههای بعدی قرار گرفتند. بیشینه دمای شهرستان زاهدان نیز در گرمترین ساعات امروز به 27.3 درجه رسید. در بازه زمانی 2 روز آینده کاهش نسبی دما در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: شهروندان، به ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. رعایت نکات ایمنی در ترددهای جادهای، مراقبت از گلخانهها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاع نیز در شرایط جوی فعلی ضروری است.