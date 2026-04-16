فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خبر داد:
دستگیری سارق گوشوارههای یک کودک در زنجان
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: سارق گوشوارههای یک کودک در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد. در پی وصول خبر سرقت زیورآلات کودکی در شهرستان زنجان، بلافاصله شناسایی سارق یا سارقین در دستور کار نیروهای پلیس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر باباخانی افزود: پس از هدایت عملیاتی، تمام صحنههای سرقت توسط نیروهای مجرب پلیس، مورد بازدید قرار گرفت. با پایش دوربینهای محل سرقت مشخص شد سارق فوق با فریب و تطمیع، اقدام به در آوردن و سرقت گوشوارههای کودک میکند.
وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی، متهم شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد و در نهایت به بزه ارتکابی اعتراف کرد. طلاهای مسروقه به والدین این کودک خردسال برگردانده شد. متهم نیز پس از تشکیل پرونده و با دستور قضایی روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان اظهار داشت: شهروندان با مراقبت و نظارت، فرصتهای سوءاستفاده و سودجویی را از تبهکاران و سارقان طلاها و اشیای گرانبهای کودکان سلب کنند. شهروندان باید در چنین مواقعی موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.