به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر باباخانی افزود: پس از هدایت عملیاتی، تمام صحنه‌های سرقت توسط نیروهای مجرب پلیس، مورد بازدید قرار گرفت. با پایش دوربین‌های محل سرقت مشخص شد سارق فوق با فریب و تطمیع، اقدام به در آوردن و سرقت گوشواره‌های کودک می‌کند.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی، متهم شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد و در نهایت به بزه ارتکابی اعتراف کرد. طلاهای مسروقه به والدین این کودک خردسال برگردانده شد. متهم نیز پس از تشکیل پرونده و با دستور قضایی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان اظهار داشت: شهروندان با مراقبت و نظارت، فرصت‌های سوءاستفاده و سودجویی را از تبهکاران و سارقان طلاها و اشیای گران‌بهای کودکان سلب کنند. شهروندان باید در چنین مواقعی موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

انتهای پیام/