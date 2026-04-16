معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تشریح نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان یزد از روز 29 فروردین ماه / حضوری 100 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه 29 فروردین ماه سال جاری را تشریح کرده و گفت: از روزهای شنبه تا چهارشنبه حضور کارکنان در ادارات و دستگاههای اجرایی این استان به صورت 100 درصدی خواهد بود. دورکاری روزهای پنجشنبه به قوت خود باقی است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی شاهحسینی به برنامهریزیهای صورت گرفته برای نحوه حضور کارکنان اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان یزد از روز شنبه 29 فروردین ماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 14:00 خواهد بود.
وی به حضور کارکنان اشاره کرده و ادامه داد: به اهم ضوابط و تصمیمات اجرایی اشاره کرد و یادآور شد: تمامی کارمندان دستگاههای اجرایی موظف به حضور 100 درصدی در محل کار خود در روزهای شنبه تا چهارشنبه هستند. در این راستا روند ارائه خدمات به مردم باید با تمام ظرفیت و بدون هیچگونه وقفهای انجام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد اظهار داشت: فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه همچنان به صورت دورکاری برقرار خواهد بود. کارکنان موظف هستند طبق برنامهریزی دستگاه متبوع، وظایف خود را پیگیری کنند. مگر در مواردی که برای جلوگیری از وقفه در امور اداری، به حضور فیزیکی افراد مشخصی نیاز باشد.
شاهحسینی تصریح کرد: در خصوص بازگشایی و نحوه فعالیت مدارس استان کاملاً تابع تصمیمات و اطلاعیههای رسمی وزارت آموزش و پرورش است. بر این اساس، روال آموزشها طبق روال گذشته تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی پیگیری خواهد شد تا رسماً دستورالعمل جدیدی از سوی وزارت متبوع این نهاد ابلاغ گردد.
وی بیان داشت: فعالیت بانکها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 تعیین شده و در روزهای پنجشنبه نیز خدماترسانی صرفاً از طریق شعب کشیک انجام میشود. دستگاههای خدماترسان ضروری، مراکز درمانی، امدادی و همچنین یگانهای نظامی و انتظامی مشمول تصمیمات این بخشنامه نخواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به رعایت مفاد این دستورالعمل تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: تمامی مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی این استان مکلف به اجرای دقیق این موارد هستند. در این راستا نباید هیچگونه تصمیمی مغایر با این ابلاغیه در سطح ادارات و دستگاههای اجرایی استان اتخاذ شود.