تداوم جستجوها برای یافتن 2 کودک گمشده دهلرانی

به گزارش ایلنا، حمزه محمدی مقدم افزود: عملیات جست‌وجو که از ساعت 20 شامگاه سه‌شنبه 25 فروردین‌ ماه آغاز شده، با حضور 4 گروه عملیاتی هلال‌احمر و نیروهای جست‌وجوگر دیگر نهادها همچنان ادامه دارد. تلاش بی‌وقفه و مستمر امدادگران تا حصول نتیجه نهایی تداوم خواهد داشت.

وی به تلاش‌ها برای یافتن این 2 کودک اشاره کرده و ادامه داد: افزون بر نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، یگان پهپادی هنگ مرزی دهلران نیز پایش هوایی منطقه را انجام می‌دهد. عملیات یافتن بچه‌ها وارد مرحله تخصصی شده و از فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی استفاده می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به پایش‌های انجام شده برای یافتن این 2 کودک اشاره کرده و اظهار داشت: نیروهای مستقر مزارع، باغ‌ها، عرصه‌های طبیعی، چاه‌ها و کانال‌های آب، رودخانه‌ها و تپه‌ماهورهای منطقه را پایش کرده‌اند، اما هنوز موفق به پیداکردن این 2 کودک نشده‌اند.

محمدی مقدم تصریح کرد: 2 کودک 7 ساله به نام «علی و زین‌العابدین یورانی» ساکن روستای «برم» بخش دشت‌عباس شهرستان دهلران از سه‌شنبه 25 فروردین ماه ناپدید شده و تاکنون هیچ نشانه‌ای از آنها یافت نشده است. گم‌شدن این 2 کودک موجی از نگرانی‌ها به راه انداخته است.

