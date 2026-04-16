استاندار فارس مطرح کرد:
تشکیل کارگروه مدیریت شرایط ناشی از جنگ برای حل مشکلات اصناف
استاندار فارس از تشکیل کارگروه ویژهای برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ و برنامهریزی برای تدوین فرصت سرمایهگذاری بینام جهت جذب سرمایههای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه کشورهای حوزه خلیجفارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در در نشستی با اعضای اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای صنفی استان با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی و اصناف فارس اعضای یک خانواده هستند، اظهار داشت: یکی از اصلیترین ارکان آرامش بازار در استان، نجابت و شرافت کسبه و بازاریانی است که در شرایط ویژه با درک صحیح از وضعیت کشور به ارائه خدمت مشغول هستند.
وی با تجلیل از نقش کلیدی اصناف در همراهی با طرحهای تعدیل اقتصادی دولت و همچنین خدمات آنها در دوران جنگ تحمیلی رمضان، تصریح کرد: خدمات پشت جبهه صنوف فارس در ایام اخیر قابل تحسین است؛ چرا که این همراهی مانع از تبدیل فشارها و جنگ اقتصادی دشمن به یک چالش داخلی شد و این نشست فرصتی برای قدردانی از این پایداری و همکاری صمیمانه فراهم کرده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای اقتصادی ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: بسیاری از هم استانیهای متدین و متمکن در این کشورها دارای واحدهای تولیدی و بازرگانی بزرگی هستند که تمایل دارند در وطن خود سرمایهگذاری کنند؛ بر همین اساس به بخشهای اقتصادی استان دستور داده شده است تا با حذف بوروکراسی و دیوانسالاری اداری، فرصتهای سرمایهگذاری بینام را آماده کنند تا این عزیزان بتوانند در اسرع وقت، به ویژه در مناطق جنوبی استان، سرمایهگذاری و فعالیت خود را آغاز کنند.
امیری همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه مدیریت شرایط پس از جنگ زیر نظر معاونت اقتصادی استانداری، به وضعیت تأمین کالا اشاره کرد و افزود: نوسانات قیمتی که متأثر از شرایط در سطح ملی است اما در سطح استان هیچ کمبودی در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی وجود ندارد و اقلامی نظیر روغن، برنج و حبوبات به وفور در بازار یافت میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، علاوه بر بازرسان رسمی دستگاههای متولی، بیش از ۱۲۰ بازرس از سایر بخشها مأمور شدهاند تا بر روند توزیع و قیمتها نظارت کنند. خوشبختانه احتکاری در استان گزارش نشده که این نشاندهنده تعهد اصناف شریف فارس به هموطنان است.
استاندار فارس در پایان تعامل مستمر میان بدنه اجرایی دولت و اتحادیههای صنفی را کلید عبور از موانع اقتصادی دانست و بر لزوم استمرار این نشستهای مشورتی برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار تاکید کرد.
در این جلسه و پیش از سخنان استاندار، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، به همراه مدیران کل صمت، تعزیرات حکومتی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان، گزارشی جامع از اقدامات دستگاههای متبوع خود در زمینه ارائه تسهیلات حمایتی از اصناف، خدمات بیمهای و نظارت بر زنجیره تامین کالا در ایام اخیر ارائه کردند.
همچنین حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و مشاور استاندار در امور اصناف، به تشریح برنامههای اجرایی این اتاق در جهت همافزایی با مجموعههای دولتی پرداخت.