تأکید معاون محیط زیست کشور بر ضرورت آبگیری مستمر هورالعظیم برای جلوگیری از آتشسوزی در تابستان
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای کشور هشدار داد: در صورت تأمین نشدن حقابه هورالعظیم و تداوم گرمای بیش از ۵۰ درجه، احتمال بروز و سرایت آتشسوزی از بخش عراقی هورالعظیم به بخش ایرانی تالاب وجود دارد و باید ورود آب در هر دوبخش بهویژه در مخزن شماره سه بدون وقفه ادامه یابد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، روز گذشته در بازدید از تالاب هورالعظیم با اشاره به خطر آتشسوزی در صورت عدم آبگیری کافی گفت: اگر برنامهریزی لازم انجام نشود، با شروع فصل گرما ممکن است شرایط سالهای گذشته تکرار شود.
او تأکید کرد: مخزن شماره سه همچنان بدون ورودی است و این بخش از مهمترین زیستگاههای وابسته به معیشت محلی به شمار میرود.
لاهیجانزاده خواستار اقدام سریع سازمان آب و برق خوزستان برای تأمین حقابه تالاب پیش از آغاز فصل کشت شد و گفت: بارشهای اخیر و بهرهگیری از ظرفیت رودخانه دز شرایط را برای آبگیری گسترده فراهم کرده اما این روند باید حفظ شود.