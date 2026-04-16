خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید معاون محیط زیست کشور بر ضرورت آبگیری مستمر هورالعظیم برای جلوگیری از آتش‌سوزی در تابستان
کد خبر : 1774169
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور هشدار داد: در صورت تأمین نشدن حقابه هورالعظیم و تداوم گرمای بیش از ۵۰ درجه، احتمال بروز و سرایت آتش‌سوزی از بخش عراقی هورالعظیم به بخش ایرانی تالاب وجود دارد و باید ورود آب در هر دوبخش به‌ویژه در مخزن شماره سه بدون وقفه ادامه یابد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، روز گذشته در بازدید از تالاب هورالعظیم با اشاره به خطر آتش‌سوزی در صورت عدم آبگیری کافی گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم انجام نشود، با شروع فصل گرما ممکن است شرایط سال‌های گذشته تکرار شود.

او تأکید کرد: مخزن شماره سه همچنان بدون ورودی است و این بخش از مهم‌ترین زیستگاه‌های وابسته به معیشت محلی به شمار می‌رود.

لاهیجان‌زاده خواستار اقدام سریع سازمان آب و برق خوزستان برای تأمین حقابه تالاب پیش از آغاز فصل کشت شد و گفت: بارش‌های اخیر و بهره‌گیری از ظرفیت رودخانه دز شرایط را برای آبگیری گسترده فراهم کرده اما این روند باید حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار