به گزارش ایلنا از خوزستان، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، روز گذشته در بازدید از تالاب هورالعظیم با اشاره به خطر آتش‌سوزی در صورت عدم آبگیری کافی گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم انجام نشود، با شروع فصل گرما ممکن است شرایط سال‌های گذشته تکرار شود.

او تأکید کرد: مخزن شماره سه همچنان بدون ورودی است و این بخش از مهم‌ترین زیستگاه‌های وابسته به معیشت محلی به شمار می‌رود.

لاهیجان‌زاده خواستار اقدام سریع سازمان آب و برق خوزستان برای تأمین حقابه تالاب پیش از آغاز فصل کشت شد و گفت: بارش‌های اخیر و بهره‌گیری از ظرفیت رودخانه دز شرایط را برای آبگیری گسترده فراهم کرده اما این روند باید حفظ شود.

انتهای پیام/