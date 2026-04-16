استاندار: تولیدکنندگان آذربایجان شرقی در هر شرایطی پای کار هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در آیین افتتاح خط تولید جدید شرکت شیر پگاه افزود: در جنگ تحمیلی سوم همزمان در چند جبهه در حال مبارزه‌ایم؛ نیروهای مسلح در خط مقدم، مردم در خیابان ها و میادین و واحد های تولیدی و اقتصادی در عرصه تولید که معیشت جامعه را تضمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی تولید کنندگان همواره پای کار بودند، افزود: در استان ما اهمیت مجموعه پگاه از نظر سهم تامین مواد غذایی، تنوع تولید و دانش بنیان شدن محصولات حائز اهمیت است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی، کارگران و مدیران این مجموعه در زیر بمباران دشمن لحظه ای تولید را تعطیل نکردند و این امر نشان از تعهد آنها برای تامین مواد غذایی مردم است تا خللی در معیشت ایجاد نشود.

سرمست تاکید کرد: در زنجیره تولید باید حامی تمامی بخش‌ها به ویژه دامداران بود تا چرخه تولید با قدرت ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از زنجیره تولید پشتیبانی از طرف بانک‌ها ضروری است، گفت: از اعتبار ۷۰۰ همتی که توسط دولت برای واحدهای تولیدی در کشور در نظر گرفته شده است، پیگیری‌های لازم برای بهره‌مندی شرکت پگاه آذربابجان از تسهیلات لازم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اصول پدافند غیرعامل به ویژه در ایام جنگ برای تمام واحدها امری اساسی است تا از سرمایه‌های انسانی و مادی محافظت شود.

سرمست تصریح کرد: تولید، خلاقیت، تنوع محصول و صادرات همواره مورد حمایت مدیریت استان است.

استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه تولید تاکید کرد و افزود: طرح‌های توسعه این شرکت ، با تعامل لازم بین سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد.

سرمست با بیان اینکه از سرمایه گذاران در استان استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: تولید محصولات جدید و دانش بنیان قدمی مهم در پیشبرد و تکمیل زنجیره تولید است که همواره مورد تاکید مدیریت استان بوده است.

گفتنی است، خط تولید انواع بطری‌های شیر ESL (فرا پاستور) با ماندگاری ۱۲ روزه و بهره گیری از توان دانش فنی داخلی داخلی شرکت به بهره برداری رسید.

برای این خط تولید جدید ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که قابلیت تولید روزانه ۴۰ تن محصول شیرهای ساده و طعم دار را امکان پذیر می‌کند.

روزانه ۱۶۷ نوع محصول در این شرکت در آذربایجان شرقی تولید می‌شود که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، به کشورهای عراق، افغانستان و اوراسیا صادر می‌شود.

