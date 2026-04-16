به گزارش ایلنا، سید کمال علوی امروز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین در نشست بررسی زیرساخت‌های انتخاباتی شهرستان لامرد، با اشاره به عبور پیروزمندانه کشور از بحران‌های اخیر و تثبیت اقتدار ملی در جریان «جنگ رمضان»، بر آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری قانون‌مند انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد و صیانت از آرا را خط قرمز حاکمیت دانست.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با تحلیل وقایع پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهان ارشد، اظهار کرد: معاندان نظام با تکیه بر محاسبات غلط، تصور می‌کردند با ترورهای هدفمند، انسجام مدیریتی کشور از هم گسیخته می‌شود، اما حضور مقتدرانه مردم در صحنه و جایگزینی هوشمندانه مدیران، نشان داد که ریشه‌های این نظام مستحکم‌تر از تصورات آن‌هاست. پیروزی راهبردی ما در سایه هدایت‌های آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به جهانیان ثابت کرد که ثبات ایران خدشه‌ناپذیر است.

علوی با تمجید از عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت بحران انرژی و تأمین معیشت، تصریح کرد: علی‌رغم فشارهای سنگین و آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها، با تدبیر بدنه اجرایی، خللی در تأمین کالاهای اساسی و انرژی خانگی و صنعتی ایجاد نشد. این پایداری شبکه، گواهی بر توانمندی مدیریتی کشور در اوج بحران‌های نظامی است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در خصوص نحوه اجرای فرایند رأی‌گیری با اشاره به موانع وارداتی ناشی از جنگ، اعلام کرد: پیش‌بینی اولیه ما بر برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک استوار بود، اما به دلیل محدودیت در تأمین برخی تجهیزات فناورانه، این رویداد به‌صورت نیمه‌الکترونیک برگزار خواهد شد. البته تمامی فرمانداران و بخشداران ما از بدنه کارشناسی و باسابقه وزارت کشور انتخاب شده‌اند و آمادگی دارند تحت هر شرایطی، حتی با وجود ناترازی‌های احتمالی انرژی، انتخابات را در موعد مقرر و بر مدار دقیق قانون اجرا کنند.

وی صیانت از حق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را «فصل‌الخطاب» فعالیت‌های ستاد انتخابات برشمرد و تأکید کرد: امانت‌داری از تک‌تک آرای مردم، وظیفه شرعی و قانونی ماست. شمارش دقیق و شفاف آرا، زیربنای اعتماد عمومی برای مشارکت‌های سیاسی آینده است و اطمینان داریم این دوره از انتخابات نیز به عنوان برگی زرین از اقتدار مدنی جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت می‌شود.