قاتل شهید امنیت علیرضا شرفی منش در کلاله دستگیر شد

به گزارش ایلنا از گلستان، سیدجواد میردوستی گفت: قاتل بسیجی شهید علیرضا شرفی منش که در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود پس از چند ماه تعقیب و گریز بامداد امروز دستگیر شد.

وی گفت: متهم در شب ۱۸ دی ماه در کلاله با خودرو به شهید شرفی منش حمله کرد که بر اثر شدت جراحات وارده این بسیجی به شهادت رسید.

دادستان کلاله گفت: قاتل در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و هم اکنون برای رسیدگی به پرونده به کلاله منتقل شده است.

انتهای پیام/