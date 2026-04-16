دادستان عمومی کلاله:
قاتل شهید امنیت علیرضا شرفی منش در کلاله دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاله گفت: قاتل شهید امنیت علیرضا شرفی منش در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود دستگیر شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، سیدجواد میردوستی گفت: قاتل بسیجی شهید علیرضا شرفی منش که در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود پس از چند ماه تعقیب و گریز بامداد امروز دستگیر شد.
وی گفت: متهم در شب ۱۸ دی ماه در کلاله با خودرو به شهید شرفی منش حمله کرد که بر اثر شدت جراحات وارده این بسیجی به شهادت رسید.
دادستان کلاله گفت: قاتل در یکی از استانهای همجوار دستگیر و هم اکنون برای رسیدگی به پرونده به کلاله منتقل شده است.