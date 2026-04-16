احتمال شنیده‌ شدن صدای انفجار مربوط به انهدام مهمات عمل‌ نکرده در تبریز است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، طی امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین، ساعت ۱۱ امروز قبل از ظهر، و همچنین ساعت 13 تا 15، مهمات عمل‌نکرده در فرودگاه تبریز منهدم خواهد شد و صداهای انفجار احتمالی مربوط به این رویداد است.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده، نگران صدای انفجار ناشی از مهمات عمل‌ نکرده نباشند و به شایعات توجه نکنند.

