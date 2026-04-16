نماینده رهبری در بنیاد مسکن خبر داد؛

بازسازی 50 هزار ابنیه آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در این جنگ بیش از 202 هزار واحد در کشور آسیب کلی دیده که تاکنون بازسازی بیش از 50 هزار واحد به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ گفت: در این جنگ بیش از 202 هزار واحد در کشور آسیب کلی دیده که تاکنون بازسازی 25 درصد آنها به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: در استان قزوین تعداد 760 واحد مسکونی، تجاری و اماکن مردمی آسیب دیده که بیشتر آنها آسیب جزئی دیده و توانسته اند آنها را تعمیر و بازسازی کنند.

نماینده رهبری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه در مجموع 29 واحد مسکونی در استان به طور کامل تخریب شده که باید از نو احداث شود، گفت: تسهیلات لازم برای ودیعه اجاره مسکن و جبران بخشی از خسارت‌ها در اختیار خانوارهای آسیب‌دیده قرار گرفته است.

روحانی‌نژاد در ادامه با اشاره به حضور مردم در صحنه و خیابان افزود: جا دارد حضور و همراهی مردم، نیروهای جهادی و جوانان استان قزوین در مساجد، پایگاه‌ها و ایست‌های بازرسی مردمی تشکر کنیم که در این شرایط نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش داشته‌اند.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده را با سرعت وکیفیت خوبی انجام داده واین تلاش تا بازگشت عادی شرایط زندگی خانوارها ادامه خواهد داشت.

