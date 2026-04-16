توقیف موتور ۱۰۰۰ در بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی نوروززاده گفت: پرونده موتور سیکلت ۱۰۰۰ سی سی غیرمجاز به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی بوئین زهرا رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده، استعلام از مراجع ذیصلاح و عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط موتور سیکلت، متهم به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم و جریمه آن وصول شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین‌زهرا ادامه داد: با خرید و فروش، حمل و نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می‌شود و شهروندان می توانند گزارشات را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

