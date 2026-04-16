توقیف موتور ۱۰۰۰ در بوئین زهرا
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئینزهرا از جریمه چهار میلیارد ریالی برای نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی نوروززاده گفت: پرونده موتور سیکلت ۱۰۰۰ سی سی غیرمجاز به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی بوئین زهرا رسیدگی شد.
وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده، استعلام از مراجع ذیصلاح و عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط موتور سیکلت، متهم به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم و جریمه آن وصول شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئینزهرا ادامه داد: با خرید و فروش، حمل و نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد میشود و شهروندان می توانند گزارشات را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.