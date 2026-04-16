تصفیهخانه آب جلفا با پیشرفت ۹۴ درصدی در آستانه افتتاح
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت ۹۴ درصدی پروژه تصفیهخانه آب این منطقه خبر داد و گفت: با مشارکت ۱۲۰۰ میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد، این طرح زیربنایی پس از سالها وقفه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «عزتالله حبیبزاده» امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از روند تکمیل این پروژه نیمهتمام عمرانی، بر لزوم تسریع در خدماترسانی به مردم تاکید کرد.
وی با اشاره به قدمت طولانی این زیرساخت اظهار داشت: عملیات کلنگزنی و آغاز احداث این تصفیهخانه به سال ۱۳۸۸ بازمیگردد که به دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده بود.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما در شرایط کنونی، رفع موانع موجود و رساندن این طرح حیاتی به مرحله افتتاح نهایی در کوتاهترین زمان ممکن است.
مدیر عامل منطقه آزاد ارس با اشاره به پیشرفت ۹۴ درصدی تصفیهخانه جلفا گفت: علیرغم توقفهای مقطعی در روند اجرایی، این طرح کلان اکنون در شرف بهرهبرداری کامل قرار دارد و میزان مشارکت سازمان منطقه آزاد در راستای تکمیل این زیرساخت در بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال ارزیابی میشود.
«هادی مقدمزاده» با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، افزود: همافزایی شکلگرفته میان سازمان منطقه آزاد و نهادهای متولی آب استان، یک الگوی موفق از مدیریت کارآمد و جهادی را در سطح منطقه به نمایش گذاشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی نیز اهمیت تسریع در اتمام این پروژه زیربنایی تاکید کرد گفت: با توجه به پیشرفت مطلوب پروژه و عزم جدی مجموعههای اجرایی، روند تامین مالی و تکمیل عملیات عمرانی با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میشود این تصفیهخانه تا پایان سال جاری افتتاح شود.
«یوسف غفارزاده» افزود: همافزایی ایجادشده میان دستگاههای ذیربط، زمینه تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل بهموقع پروژه را فراهم کرده است و این روند تعاملی با قوت ادامه خواهد یافت.