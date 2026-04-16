هشدار احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان یزد

هشدار احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان یزد
اداره کل هواشناسی استان یزد برای روز‌های پنجشنبه و جمعه، در مناطق کوهستانی استان یزد هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان: با توجه به نفوذ هوای سرد و کاهش دما در سحرگاه پنجشنبه و جمعه، در مناطق کوهستانی استان یزد مخصوصا ارنان، گاریز، سبزدشت و حتی برخی باغات واقع در نواحی سردسیر شهرستان‌های استان یزد، احتمال خسارت در درختان پسته که در مرحله گل و ارزنی میوه هستند، وجود دارد.

در این اطلاعیه از باغداران خواسته شده تا تمهیدات لازم از قبیل ایجاد گرمایش متناسب در باغ،  مصرف نکردن کود‌های ازته، تنظیم دقیق زمان رهاسازی آب در باغ (قبل از رسیدن دما به نقطه زیر صفر)،  شخم نزدن و جابجایی سطح خاک را مد نظر قرار دهند.

