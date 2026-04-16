رییس کل دادگستری گلستان خبرداد:

تکذیب اعدام محکوم اغتشاشات دی ماه در گنبدکاووس

رییس کل دادگستری گلستان گفت: خبر شبکه‌های معاند با موضوع اعدام یک دختر از محکومان اغتششات دی ماه در گنبدکاووس دروغ است.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی گفت: رسانه‌های معاند در تازه‌ترین خبرسازی خود درباره حوادث تروریستی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته، مدعی صدور حکم اعدام برای یک دختر جوان در گنبدکاووس شده‌اند؛ ادعایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد صحت ندارد و کذب است. 

رئیس کل دادگستری استان گفت: نامبرده به‌دلیل اتهامات مرتبط با اغتشاشات دی ماه سال گذشته، دارای پرونده قضایی است و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است و پرونده وی پس از صدور کیفرخواست، در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان گنبدکاووس قرار دارد و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. 

وی افزود: اتهام انتسابی به این فرد «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است که حتی در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات آن در چارچوب قانون، صرفا حبس خواهد بود.

 

