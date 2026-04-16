بسته حمایتی گسترده برای بازاریان جهرم پس از سیل

به گزارش ایلنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، پس از بازدید میدانی از بازار جهرم در تاریخ ۹ فروردین، از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کمیته اجرایی ارتقای توان تولید اقتصاد مقاومتی خبر داد. این کارگروه‌ها با هدف حمایت از اصناف آسیب‌دیده و اجرای قوانین مرتبط با رفع موانع تولید فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

کریم مجرب با اشاره به پیگیری‌های ملی و استانی، از برگزاری نشست‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی در استان و کشور و همچنین ارسال نامه‌های رسمی برای بررسی مشکلات اصناف خبر داد. این تلاش‌ها با هدف اختصاص تسهیلات کم‌بهره از سوی وزارت صمت به واحدهای آسیب‌دیده انجام می‌شود.

وی افزود: موضوعاتی همچون مالیات، بیمه کارگری و بیکاری، استمهال بدهی‌های بانکی، تسهیلات مربوط به حق عضویت صنفی، اعطای مهلت برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز، اجاره‌بها، عوارض و سایر تعهدات در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مجرب ، کارگروه تسهیل با برگزاری جلسات مستمر، تصمیمات اجرایی لازم را برای حمایت از بازاریان اتخاذ می‌کند.

مدیرکل صمت فارس همچنین از ارزیابی خسارات توسط کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری خبر داد و این روند را بخشی از فرآیند معاضدت برای تعیین دقیق خسارات و ارائه راهکارهای حمایتی عنوان کرد.

مجرب با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت آرامش و روند طبیعی مبادلات در بازار جهرم، بر ادامه حمایت‌ها و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی منطقه تأکید کرد.

