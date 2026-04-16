سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز خبرداد؛

شیراز صاحب نردبان هیدرولیکی ۵۶ متری آتش‌نشانی شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، گفت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در راستای تقویت توان عملیاتی و افزایش آمادگی در حوادث، ناوگان خود را به یک نردبان هیدرولیکی ۵۶ متری مجهز می‌کند.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور، افزود:  این تجهیز پیشرفته که بر اساس استانداردهای روز دنیا ساخته شده و دارای آسانسور و پمپ اختصاصی است، به‌زودی وارد چرخه عملیاتی این سازمان خواهد شد.

وی ادامه داد: این نردبان با قابلیت دسترسی در ارتفاعات بالا، نقش مهمی در بهبود عملیات نجات و اطفای حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها خواهد داشت و سطح ایمنی شهری شیراز را به‌طور قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

عیدی‌پور با اشاره به اهمیت این تجهیز عملیاتی اظهار کرد:تأمین این نردبان، گامی مهم در جهت افزایش آمادگی عملیاتی و ارائه پاسخ استاندارد به آتش‌سوزی‌های مرتبط با ساختمان‌های بلند و حفاظت از جان و مال شهروندان است.

 رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز یادآور شد:۷ نفر از نیروهای عملیاتی سازمان برای فراگیری آموزش‌های تخصصی مربوط به کاربری و نگهداری این نردبان، به تهران اعزام شدند و دوره‌های لازم را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

وی گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های مستمر آتش‌نشانی شیراز برای توسعه تجهیزات نوین و تقویت توان عملیاتی و لجستیکی این سازمان محسوب می‌شود.

