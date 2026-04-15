فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

دستگیری 2 سارق حرفه‌ای و کشف 100 فقره سرقت در شهرستان ملایر

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: 2 سارق حرفه‌ای در شهرستان ملایر شناسایی و دستگیر شدند و در این راستا 100 فقره سرقت نیز کشف شد. در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان ملایر بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار نیروهای پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سردار حسین نجفی افزود: نیروهای پلیس آگاهی شهرستان ملایر در حین گشت‌زنی در یکی از محله‌های شهر ملایر متوجه سرقت سیم‌های برق توسط 2 نفر راکب یک دستگاه موتورسیکلت شدند. این متهمان با مشاهده نیروهای پلیس، متواری شدند و افراد پلیس نیز به تعقیب آنها پرداختند.

وی ادامه داد: پس از تعقیب صورت گرفته این سارقان حرفه‌ای با قمه به سمت نیروهای پلیس حمله‌ور شدند، اما این نیروها با شگردهای خاص پلیسی سارقان را زمین‌گیر کرده و دستگیر کردند. متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق و 50 فقره سرقت باطری خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: هنگام دستگیری متهمان حدود 2000 متر سیم برق سرقتی از سارقان کشف شد. با همکاری پلیس پیشگیری شهرستان ملایر خریدار اموال سرقتی این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شد. بر این اساس تمامی متهمان این پرونده سرقت به مراجع قضایی معرفی شدند.

