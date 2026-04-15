شهرکرد، قطب جهانی نمد میشود؛ همافزایی علمی و دستگاهی برای فتح بازارهای بینالمللی
رییس شورای اسلامی شهر شهرکرد از برگزاری دومین جشنواره ملی نمد در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاءالله ایزدی عصر امروز در دومین جلسه هم اندیشی برگزاری جشنواره ملی نمد اظهارداشت: نمد شهرکرد به تراز جهانی با تمرکز بر صادرات، علمیسازی و احیای زیرساختها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر ریشه صنایع دستی در هویت مردم گفت: نمد شهرکرد باید با بهرهگیری از توان دانشگاهیان، هنرمندان و اصحاب رسانه، جایگاه شایسته خود را در سطح جهانی پیدا کند.
ایزدی بیان کرد: جشنواره دوم باید پاسخی روشن برای ارتقای صادرات و علمیسازی این هنر باشد و احیای زیرساختهایی مانند کوی نمدمالان و گذر ۴.۵ کیلومتری فرهنگ و هنر، نمد را از صنعت سنتی به محصول مدرن و رقابتپذیر تبدیل کند.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد بر همکاری همهجانبه مسئولان تأکید کرد و گفت: شهرداری به تنهایی کافی نیست؛ اداره میراث فرهنگی، دانشگاهها، حوزه هنری و بخشهای صنعتی و بازرگانی باید همگام شوند تا با آموزشهای نوین، کیفیت تولیدات به استانداردهای جهانی برسد.
ایزدی از تعامل مدیران دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و نقش دبیرخانه دائمی را در مستندسازی سوابق و ایدهها برای جلوگیری از هدررفت تجربیات گذشتگان، حیاتی دانست.
وی در پایان با قدردانی از حمایت شهردار، اعضای شورا و کمیسیون فرهنگی، بر تجلیل از فعالان عرصه نمد و معرفی شهرکرد به عنوان مرکز برتر این هنر اصیل در جهان تأکید کرد و هدف را اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم از طریق همت همگانی دانست.