به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاءالله ایزدی عصر امروز در دومین جلسه هم اندیشی برگزاری جشنواره ملی نمد اظهارداشت: نمد شهرکرد به تراز جهانی با تمرکز بر صادرات، علمی‌سازی و احیای زیرساخت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر ریشه صنایع دستی در هویت مردم گفت: نمد شهرکرد باید با بهره‌گیری از توان دانشگاهیان، هنرمندان و اصحاب رسانه، جایگاه شایسته خود را در سطح جهانی پیدا کند.

ایزدی بیان کرد: جشنواره دوم باید پاسخی روشن برای ارتقای صادرات و علمی‌سازی این هنر باشد و احیای زیرساخت‌هایی مانند کوی نمدمالان و گذر ۴.۵ کیلومتری فرهنگ و هنر، نمد را از صنعت سنتی به محصول مدرن و رقابت‌پذیر تبدیل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد بر همکاری همه‌جانبه مسئولان تأکید کرد و گفت: شهرداری به تنهایی کافی نیست؛ اداره میراث فرهنگی، دانشگاه‌ها، حوزه هنری و بخش‌های صنعتی و بازرگانی باید هم‌گام شوند تا با آموزش‌های نوین، کیفیت تولیدات به استانداردهای جهانی برسد.

ایزدی از تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و نقش دبیرخانه دائمی را در مستندسازی سوابق و ایده‌ها برای جلوگیری از هدررفت تجربیات گذشتگان، حیاتی دانست.

وی در پایان با قدردانی از حمایت شهردار، اعضای شورا و کمیسیون فرهنگی، بر تجلیل از فعالان عرصه نمد و معرفی شهرکرد به عنوان مرکز برتر این هنر اصیل در جهان تأکید کرد و هدف را اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم از طریق همت همگانی دانست.

