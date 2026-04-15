25 سال هویت جعلی؛ راز خانواده تبعه بیگانه در مهریز یزد فاش شد

به گزارش ایلنا، محمدحسین دهقان طزرجانی افزود: در پی ایجاد تردید نسبت به هویت یکی از اعضای این خانواده، تحقیقات فنی و مقدماتی آغاز شد و نتایج به دست‌آمده ظن اولیه را تقویت کرد. پس از جمع‌آوری ادله کافی، فرد مورد نظر و اعضای خانواده وی احضار شدند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که اعضای این خانواده، اتباع غیرایرانی بوده‌اند. حدود 25 سال پیش، پدر خانواده با استفاده از شناسنامه فرد دیگری خود را ایرانی معرفی کرده است. سپس برای همسر و فرزندان نیز به همین شیوه شناسنامه گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز به اقدامات قضایی انجام شده در این پرونده اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به مستندات موجود، پدر، مادر و فرزند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با قرار قانونی بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.

انتهای پیام/