انعقاد قرارداد ۶٠٠ میلیارد تومانی برای محورهای مازندران در ۱۴٠۵/ فعالیت راهداری توقف ندارد

به گزارش ایلنا، محسن محمدنژاد با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان و همچنین مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی رمضان، سال گذشته را سال سختی برای راهداری عنوان کرد که به واسطه جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان رخ داده بود و شهدایی را در برخی استان‌ها در حوزه راهداری داشتیم.

او با بیان اینکه متاثر از جنگ تحمیلی دوم و به ویژه جنگ تحمیلی سوم میلیون‌ها تردد در جاده‌های استان داشتیم، گفت: اما در حوزه حمل و نقل حمل مسافر، کالاهای اساسی از بنادر به سراسر نقاط ایران و یا کمک به حمل کالا از بنادر جنوب به شمال و سایر مناطق که رانندگان ما به یاری ناوگان حمل و نقل شتافتند، به خوبی انجام شد و اگر صدایی از کسی در نمی‌آید به‌واسطه کاری است که راهداری به درستی انجام می‌دهد.

مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به اتفاق تلخ شهادت رهبر،گفت: در راه‌های استان، بیلبوردهای تبلیغاتی، تابلوها و پل‌ها پیام شهادت رهبر را منعکس کردند ازجمله در ۷٠ بیلبورد تبلیغاتی انجام شده است.

محمدنژاد ادامه داد: در همین جنگ پروژه‌های عمرانی فعال بودند؛ کوهی‌خیل بهنمیر، آسفالت جنگ‌افروز، جاده نظامی قائمشهر و دوربرگردان آکند ازجمله اینهاست، خدمات‌رسانی را متوقف نکردیم و به عنوان دستگاه خدمات‌رسان تلاش کردیم کارمان را بدون وقفه و به بهترین شکل انجام بدهیم.

کاهش ۳٠ درصدی تصادفات نوروزی در مازندران

او در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش تصادفات در تعطیلات نوروز ۱۴٠۵ و جنگ رمضان گفت و اعلام کرد که در کنار ۶٠ درصد افزایش تردد، ۳٠ درصد کاهش تصادفات را شاهد بودیم.

مدیرکل راهداری مازندران اظهار کرد که در این مدت، .۸٠ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۵٠ هزار دستگاه سواری و ۷٠ هزار دستگاه مینی‌بوس، همچنین ۲ هزار و ۵٠٠ تن کالا با ۲٠٠ هزار سفر جابجایی در نوروز انجام شد.

او ادامه داد: در همین مدت، چندین مرحله سیلاب و برف داشتیم که راهداری در صحنه بود و به سرعت کار خود را انجام داد.

محمدنژاد با بیان اینکه آمادگی صد درصدی برای حملات احتمالی دشمن به زیرساخت‌ها جهت پاسخگویی سریع داشتیم، اضافه کرد که همه امکانات راهداری در استان برای هر اتفاقی آماده هستند.

انعقاد حدود ۶٠٠ میلیارد تومان قرارداد برای محورهای مازندران

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انعقاد ۳٠٠ میلیارد تومان قرارداد برای روکش آسفالت کریدور کناره رامسر تا گلوگاه، اظهار کرد که برای محور سوادکوه ۲٠٠ و برای محور کیاسر نیز ۷٠ میلیاردتومان در نظر گرفته شد و همه پروژه‌ها در اردیبهشت آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری مازندران در پایان سخنان خود با بیان اینکه بالای ۵٠ درصد تماس‌های راهداری‌های کشور با راهداری این استان بوده است، گفت: ۵۸ دستگاه نظارت تصویری، ۱۱۸ دستگاه ترددشمار و ۱۸۱ دستگاه دوربین ثبت تصادفات در استان فعالیت دارند.

در پایان مراسم، لوح تقدیری از سوی قرارگاه رسانه مازندران به مدیرکل راهدای استان به جهت تلاش‌های بی‌وقفه در حوزه راه، قدردانی کرد.

