شهرداری لایحه اقدامات حقوقی خسارات ناشی از تخریب سازه های غیر نظامی را در دستور کار قرار دهد

به گزارش ایلنا از البرز، جواد چپردار رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج خطاب به شهردار اظهارکرد: برای سومین بار تذکر به شهردار بابت اقدامات حقوقی ناشی از خسارات سازه های غیر نظامی را داده ام،مدیریت شهری می بایست لایحه حقوقی برای انجام این امر مهم را تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

وی تصریح کرد: استاندار البرز بیش از هر مقامی در همراهی ساخت بلندترین پل با همت مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر بوده است لذا پیگیری حقوقی ملی و بین المللی به پشتوانه عالی ترین نماینده دولت در استان البرز از الزامات فوری ایام جاری است. تامین سهم دولت در تکمیل و راه اندازی این پل بسیار ضروری است.

چپردار تاکید کرد: پس از پایان جنگ و پیروزی امت اسلامی، رزمندگان و میدان مقاومت امور مهم از جمله انتخابات پر شور شورای اسلامی دوره هفتم، بازسازی آثار تخریب پروژه‌های عمرانی، تعین تکلیف ساختمانی های آسیب دیده مردم و ستاد مناطق یک و پنج و از همه مهم تر تامین منابع مالی و تحقق بودجه ۲۷ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۵ را با اقتدار، هوشمندی و همدلی را به فضل الهی محقق خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج افزود: برگزاری پرشور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر، ممیزی عملکرد شهردار منتخب و تبیین کارآمدی شورای ششم حائز اهمیت و اولویت است. شورای اسلامی منتخب دوره هفتم تکالیف سنگین، موثر و کارآمدی را بعهده دارد.

چپردار خاطرنشان کرد: برنامه کاندیداهای شهر کرج باید برای شهروندان در مهلت‌های قانونی به روشنی، عادلانه و تخصصی تبیین شود. انتخاب آگاهانه و کارآمد پاشنه آشیل مدیریت شهری پس از فتح الفتوح رزمندگان و پایان جنگ است.نقش نخبه‌گان خبر، مدیریت شهری و گروه‌های ولایتمدار سیاسی در این مهم بسیار لازم و گره‌گشا خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم در میدان حضور، مقاومت و انتخابات همواره حماسه آفرین بوده و خواهند بود، یادآور شد: شورای کارآمد از میان انبوهی از کاندیداهای جوان، باتجربه، متخصص و کاربلد پرچم عمران و آبادانی این شهر را با افتخار همچنان برافراشته خواهند داشت، پرچم کرج همیشه بالاست، شعار «ما می توانیم» بن‌بست ندارد.

انتهای پیام/