2155 مجروح دستاورد جنگ رمضان در استان کرمانشاه / 70 درصد مجروحان غیرنظامی بودند

به گزارش ایلنا، مسعود قلعه‌سفیدی به تعداد عمل‌های جراحی اجرا شده اشاره کرده و افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 314 عمل جراحی انجام شده است. از تعداد کل مجروحان این جنگ تاکنون، 2141 نفر خدمات درمانی را دریافت و ترخیص شدند.

وی به تعداد مجروحان زیر 18 سال و همچنین مجروحان کادر سلامت استان کرمانشاه اشاره کرده و ادامه داد: در جنگ رمضان تعداد مجروحان کمتر از 18 سال 135 نفر بوده است. همچنین در این جنگ 106 نفر از کادر سلامت استان مجروح شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: در جنگ رمضان 44 مرکز بهداشت و درمان این استان شامل بیمارستان‌ها و همچنین خانه‌های بهداشت و آسیب دیده است.

قلعه‌سفیدی به آسیب‌دیدگی و تخریب مراکز آموزشی و بیمارستان‌ها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در پی وقوع جنگ رمضان حملات دشمنان در استان کرمانشاه، 2 مرکز آموزشی و درمانی آسیب دیده و یک بیمارستان تخلیه نیز شده است.

وی بیان داشت: در جنگ رمضان 9 پایگاه اورژانس استان کرمانشاه آسیب دیدند. 5 آمبولانس نیز آسیب دیده که به دلیل ضرورت ارائه خدمات درمانی، این آمبولانس‌ها در کمترین زمان ممکن جایگزین شده و خدمات لازم را به آسیب‌دیدگان ارائه دادند.

