رئیس اورژانس استان خبر داد:
2155 مجروح دستاورد جنگ رمضان در استان کرمانشاه / 70 درصد مجروحان غیرنظامی بودند
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: در پی وقوع جنگ رمضان 2155 نفر در این استان مجروح شدند که از این تعداد 70 درصد از مجروحان مردم غیرنظامی بودند.
به گزارش ایلنا، مسعود قلعهسفیدی به تعداد عملهای جراحی اجرا شده اشاره کرده و افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 314 عمل جراحی انجام شده است. از تعداد کل مجروحان این جنگ تاکنون، 2141 نفر خدمات درمانی را دریافت و ترخیص شدند.
وی به تعداد مجروحان زیر 18 سال و همچنین مجروحان کادر سلامت استان کرمانشاه اشاره کرده و ادامه داد: در جنگ رمضان تعداد مجروحان کمتر از 18 سال 135 نفر بوده است. همچنین در این جنگ 106 نفر از کادر سلامت استان مجروح شدهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: در جنگ رمضان 44 مرکز بهداشت و درمان این استان شامل بیمارستانها و همچنین خانههای بهداشت و آسیب دیده است.
قلعهسفیدی به آسیبدیدگی و تخریب مراکز آموزشی و بیمارستانها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در پی وقوع جنگ رمضان حملات دشمنان در استان کرمانشاه، 2 مرکز آموزشی و درمانی آسیب دیده و یک بیمارستان تخلیه نیز شده است.
وی بیان داشت: در جنگ رمضان 9 پایگاه اورژانس استان کرمانشاه آسیب دیدند. 5 آمبولانس نیز آسیب دیده که به دلیل ضرورت ارائه خدمات درمانی، این آمبولانسها در کمترین زمان ممکن جایگزین شده و خدمات لازم را به آسیبدیدگان ارائه دادند.