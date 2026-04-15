تحکیم امنیت شغلی و رفاهی کارگران مازندران در دستور کار استانداری
جلسه بررسی وضعیت کارگران و چالشهای حوزه کار و رفاه اجتماعی در مازندران، با حضور مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران و جمعی از مدیران مرتبط برگزار شد؛ نشستی که محور آن رسیدگی به دغدغه کارگران، وضعیت بیمه، حقوق و مزایا و بهبود شرایط رفاهی بود.
به گزارش ایلنا، نشستی با محوریت بررسی تنشها، دغدغهها و آینده جامعه کارگری استان مازندران با حضور مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران و مدیران حوزه کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، وضعیت موجود در حوزه کارگری، مشکلات روزمره کارگران و ضرورت ساماندهی ساختارهای حمایتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مسائل مرتبط با بیمه کارگران، نحوه پیگیری حقوق و مزایا، سازوکارهای قانونی حمایت از نیروی کار و برنامههای ارتقای سطح رفاه کارگران از دیگر محورهای اصلی این نشست بود.
مسئولان حاضر بر ضرورت هماهنگی دستگاهها برای رفع چالشهای جاری و ایجاد امنیت شغلی و معیشتی پایدار برای کارگران استان تأکید کردند.
مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر اینکه «کارگران ستونهای اصلی تولید و اقتصاد استان هستند»، گفت: ارتقای کیفیت زندگی کارگران و رسیدگی به دغدغههای آنان از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
به گفته وی، هیچ برنامه توسعهای بدون توجه به مسائل جامعه کارگری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تلاش داریم تا از تمامی ظرفیتها برای حمایت مؤثر از این قشر استفاده کنیم.
استاندار مازندران همچنین افزود: ساماندهی وضعیت بیمه، شفافسازی سازوکارهای پرداخت حقوق و مزایا، و تقویت نظام نظارتی از محورهای مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
مقام عالی دولت در مازندران، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی استان موظفاند با همکاری یکدیگر، موانع پیشروی کارگران را رفع کرده و محیطی امن، پایدار و حمایتی برای تولید و اشتغال ایجاد کنند.