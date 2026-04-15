خزر ناآرام می‌شود/ فعالیت‌های دریایی ممنوع

اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشداری در سطح زرد، از استقرار سامانه پرفشار و وزش باد شدید در سواحل این استان خبر داد؛ بر این اساس، دریای خزر از صبح پنج‌شنبه به‌شدت مواج شده و تمامی فعالیت‌های دریایی و گردشگری در این منطقه ممنوع خواهد بود.

به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با استقرار سامانه پرفشار در سطح زمین در شمال دریای خزر، وضعیت جوی در سواحل و نواحی دور از ساحل استان مازندران از صبح پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ماه تغییر خواهد کرد. این وضعیت که تا عصر جمعه ۲۸ فروردین ادامه می‌یابد، موجب وزش بادهای نسبتاً شدید از سمت شمال شرقی خواهد شد.

طبق پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی سواحل به ۳۲ کیلومتر بر ساعت و در نواحی دور از ساحل به ۴۳ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. این امر موجب افزایش ارتفاع موج تا ۱.۶ متر در نزدیکی ساحل و تا ۱.۹ متر در مناطق فراساحلی می‌شود.

هواشناسی مازندران ضمن هشدار نسبت به احتمال غرق شدن قایق‌های تفریحی و شناورهای صیادی، اعلام کرد که در این مدت اختلال در فعالیت‌های بندری و صیادی (پره) دور از انتظار نیست. بر این اساس توصیه اکید شده است که قایقرانی، صیادی و تمامی فعالیت‌های گردشگری دریایی در این دو روز متوقف شود و شناورهای بزرگ نیز با احتیاط کامل تردد کنند.

