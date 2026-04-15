خانه



استان‌ها



مرکزی ۲۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۷:۴۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

آسیب یا تخریب کامل 12 واحد آموزشی استان مرکزی در جنگ رمضان

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در پی وقوع جنگ رمضان و بر اثر حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 12 واحد آموزشی شامل مدرسه، اردوگاه فرهنگی تربیتی و سالن ورزشی در این استان تخریب شده و یا دچار آسیب‌دیدگی شده است.