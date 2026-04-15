مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
آسیب یا تخریب کامل 12 واحد آموزشی استان مرکزی در جنگ رمضان
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در پی وقوع جنگ رمضان و بر اثر حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 12 واحد آموزشی شامل مدرسه، اردوگاه فرهنگی تربیتی و سالن ورزشی در این استان تخریب شده و یا دچار آسیبدیدگی شده است.
به گزارش عبدالرضا پیرحسینلو افزود: برای ساخت واحدهای آموزشی تخریب شده استان مرکزی در جنگ رمضان به 6000 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. همچنین در پی حملات تروریستی دشمنان به خاک کشور، 6 دانشآموز و 3 معلم این استان نیز به شهادت رسیدهاند.