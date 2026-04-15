به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم‌زاده روز چهارشنبه با اشاره به تداوم روند بررسی خسارت‌های وارد شده به مجموعه تاریخی چهلستون اصفهان بر اثر حملات به حریم این اثر جهانی اظهار داشت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخشی از آسیب‌ها در این بنای ثبت جهانی در حال پیشرفت است.

وی تصریح کرد: این وضعیت بیانگر آن است که شدت آسیب‌ها جدی بوده و انجام مطالعات تخصصی و پژوهشی پیش از هرگونه اقدام مرمتی ضروری است.

کرم‌زاده اظهار داشت: در شرایط فعلی نمی‌توان صرفا به مرمت تزئینات اکتفا کرد و از مشکلات محتمل سازه‌ای چشم پوشید؛ زیرا این موضوع می‌تواند باعث تکرار آسیب‌ و ریزش تزئینات پس از مرمت شود.

وی افزود: به همین دلیل نیازمند استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر برای بررسی لایه‌های مختلف آسیب و تقویت سازه هستیم.

به گفته وی تیم‌هایی از متخصصان حوزه تزیینات چوب، سازه‌های فلزی و آیینه‌کاری از روزهای گذشته در حال همکاری برای برآورد دقیق خسارت‌ها و تعیین روش‌های فوری حفاظت و تثبیت وضعیت موجود هستند تا از گسترش تخریب جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به بازدید نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از کاخ چهلستون، گفت: بر اساس دستور استاندار، اعتباری از محل منابع استانی به‌ طور فوری اختصاص می‌یابد و وزارتخانه نیز بودجه‌ای را پیش‌بینی کرده است تا مرمت‌های اضطراری آغاز شود.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استان نیز در حال تأمین بخشی از اعتبارات لازم است تا اقدام های فوری برای تثبیت بنای چهلستون انجام شود.

کرم‌زاده اظهار داشت: پس از مرمت‌ اضطراری و تثبیت وضعیت بنا، باید برنامه‌ پژوهشی و مرمت اساسی مجموعه‌هایی چون چهلستون آغاز شود.

