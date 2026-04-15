صادرات 34 میلیون و 200 هزار دلاری استان مرکزی به خارج کشور

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به مهمترین کالاهای صادراتی شرکت‌های تعاونی استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: محصولات صادراتی شامل موادغذایی، فرش دستباف، ماهی‌های زینتی، گل و گیاه آپارتمانی، ویال آمپول و انواع عایق‌های رطوبتی و مواد شیمیایی بود.

وی به حوزه نظارت و حل مشکل تعاونی‌ها اشاره کرده و ادامه داد: سال 1404، کارشناسان تعاون استان مرکزی در 625 مورد در مجامع شرکت‌های تعاونی به عنوان ناظر حضور یافتند. با برگزاری جلسات کمیته تعاونی‌ها، مشکلات 11 تعاونی استان با عضویت 1149 نفر کاملاً رفع شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تعداد شرکت‌های تعاونی موجود در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: حدود 6000 شرکت تعاونی در این استان وجود دارد که از این تعداد حدود 2000 شرکت فعال است و حدود 4000 تعاونی راکد و یا غیرفعال هستند.

