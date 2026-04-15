به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت: چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در حوالی شهرستان پیرانشهر و عمق ۸ کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست.

وی افزود:بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب اعزامی، زلزله ۴.۱ ریشتری در پیرانشهر استان آذربایجان غربی، هیچ گونه خسارتی نداشته است.

محبوبی ادامه داد:هلال‌احمر آذربایجان غربی کماکان در تمام شعب و پایگاه‌ها در آماده‌باش کامل است.

