زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر پیرانشهر را لرزاند

مدیرعامل هلال‌احمر‌ آذربایجان‌غربی از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴/۱دهم ریشتر شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی را لرزاند.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت: چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در حوالی شهرستان پیرانشهر و عمق ۸ کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست.

وی افزود:بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب اعزامی، زلزله ۴.۱ ریشتری در پیرانشهر استان آذربایجان غربی، هیچ گونه خسارتی نداشته است.

محبوبی ادامه داد:هلال‌احمر آذربایجان غربی کماکان در تمام شعب و پایگاه‌ها در آماده‌باش کامل است.

 

