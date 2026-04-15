۳۰۵ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت‌زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: بازرسی‌ها با تحقق ۱۰۵ درصدی برنامه مصوب سازمان ملی استاندارد، بر اساس استانداردهای ملی اجباری انجام شده و در مواردی که تجهیزات نقص یا استهلاک داشته‌اند، دستور توقف بهره‌برداری، اصلاح یا تعویض صادر و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است.

وی هشدار داد که بهره‌برداری از تجهیزات تفریحی بدون مجوز استاندارد ممنوع بوده و بازرسی‌های مستمر در سال جاری ادامه خواهد یافت.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت شهروندان، به‌خصوص کودکان، در اولویت کاری ماست و این اقدامات برای تضمین ایمنی در بوستان‌ها، زمین‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی سرپوشیده و روباز انجام می‌شود.

