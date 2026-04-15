مدیرعامل شرکت آبفای استان خبر داد:
انجام 61 هزار و 126 نمونه آزمون کیفی آب در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به اجرای آزمونهای کیفیت آب در شرایط جنگی اشاره کرده و گفت: از ابتدای جنگ رمضان و آغاز حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 61 هزار و 126 نمونه آزمون کیفیت آب با هدف اطمینان از سلامت آب آشامیدنی در این استان انجام شد.
به گزارس ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: در این بازه زمانی علاوه بر آزمایش کلرسنجی، 3053 آزمون میکروبی و 2482 نمونه شیمیایی از منابع تولید، مخازن ذخیره و شبکه توزیع در شهرها و روستای تحت پوشش آبفای استان مرکزی به منظور اطمینان از سلامت آب آشامیدنی مشترکین انجام شده است.
وی ادامه داد: ارائه خدمات در شرایط حساس کشور بدون وقفه در استان مرکزی ادامه دارد. در این راستا مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب با همراهی آزمایشگاه مرکزی و کارشناسان کنترل کیفیت، به صورت مستمر و میدانی وضعیت منابع آب، فرآیندهای تصفیه و شبکه توزیع را پایش و کنترل میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: کنترل کیفیت آب شرب این استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال اجرا است. کارکنان و کارشناسان آزمایشگاه و کنترل کیفیت با حضور صددرصدی بهرغم شرایط جنگی مستمر بر کیفیت آب شرب استان نظارت دارند.
سرآبادانی تصریح کرد: از سیاستها و رویکردهای اصلی آبفا در زمان بحران، تضمین کیفیت آب شرب مشترکین در چارچوب استانداردهای تدوین شده است. با توجه به وضعیت بحرانی موجود، تعداد آزمایشگاههای میکروبی فعال در استان افزایش داده شده تا کیفیت آب شرب سریعتر و بیوقفه پایش شود.
وی به منابعی که آب مورد نیاز استان مرکزی از طریق آنها تأمین میشود اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: آب مورد نیاز این استان از طریق 726 حلقه چاه، 42 رشته چشمه و 26 رشته قنات تأمین میشود. در بخش شهری 337 هزار مشترک و در بخش روستایی 169 هزار مشترک وجود دارد.