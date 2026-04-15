برخورد دو خودرو در آزادراه کرج_قزوین ۹ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از البرز، احمد مهدوی رئیس مرکز اورژانس استان البرز با اشاره به سانحه برخورد ۲ خودرو و مصدومیت ۹ نفر در آزادراه کرج_قزوین، اظهار کرد: پس از برخورد دو دستگاه خودرو پراید و پرشیا در آزادراه کرج_قزوین، دو تیم عملیاتی شامل نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با عنوان اینکه در بین ۹ مصدوم حادثه ذکر شده، ۵ زن و ۴ مرد دچار مصدومیت شدند. افزود: ۲ نفر از سرنشینان حادثه به صورت سرپایی امداد شدند و سایر مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر به مرکز درمانی اعزام شدند.

