افزوده شدن ۲۴۴ پزشک جدید به چرخه خدمات درمانی فارس

به گزارش ایلنا، فرشاد فلاحتی با اشاره به نقش این اقدام در تقویت دسترسی مردم به خدمات سلامت گفت: پیگیری های رییس دانشگاه در سطح وزارت بهداشت و حمایت های معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه موجب شده تا با ورود این تعداد پزشک جدید به مجموعه درمانی استان، ظرفیت پذیرش بیمار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را افزایش داده و به توزیع مناسب‌تر نیروی انسانی در سطح فارس کمک کند.

وی افزود: حضور متخصصان و فوق‌تخصصان جدید، ضمن کاهش زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات تخصصی، موجب ارتقای کیفیت درمان و رضایتمندی مراجعان در بیمارستان‌های دولتی می‌شود.

فلاحتی تأکید کرد: دانشگاه با برنامه‌ریزی منسجم و پایش وضعیت نیروی انسانی، به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت تیم‌های درمانی است تا خدمات سلامت در تمام نقاط استان با کیفیت مطلوب در دسترس مردم قرار گیرد.

