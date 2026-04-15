افزوده شدن ۲۴۴ پزشک جدید به چرخه خدمات درمانی فارس

افزوده شدن ۲۴۴ پزشک جدید به چرخه خدمات درمانی فارس
مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از افزوده شدن ۱۲۵ پزشک عمومی، ۱۱۲ پزشک متخصص و ۷ پزشک فوق‌تخصص به چرخه ارائه خدمات درمانی استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرشاد فلاحتی با اشاره به نقش این اقدام در تقویت دسترسی مردم به خدمات سلامت گفت: پیگیری های رییس دانشگاه در سطح وزارت بهداشت و حمایت های معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه موجب شده تا با ورود این تعداد پزشک جدید به مجموعه درمانی استان، ظرفیت پذیرش بیمار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را افزایش داده و به توزیع مناسب‌تر نیروی انسانی در سطح فارس کمک کند.

وی افزود: حضور متخصصان و فوق‌تخصصان جدید، ضمن کاهش زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات تخصصی، موجب ارتقای کیفیت درمان و رضایتمندی مراجعان در بیمارستان‌های دولتی می‌شود.

فلاحتی تأکید کرد: دانشگاه با برنامه‌ریزی منسجم و پایش وضعیت نیروی انسانی، به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت تیم‌های درمانی است تا خدمات سلامت در تمام نقاط استان با کیفیت مطلوب در دسترس مردم قرار گیرد.

 

