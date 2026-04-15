با تلاش شبانه روزی راهداران؛

بازسازی پل آسیب‌دیده محور ارژن–شیراز پایان یافت

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس از بازگشایی پل نسیم‌آباد در ۱۵ کیلومتری محور ارژن–شیراز پس از تخریب ناشی از سیلاب کم سابقه اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری با اشاره به خسارات واردشده به ابنیه فنی و آب شستگی محورهای مواصلاتی استان در بارندگی سیل آسای اخیر اظهار داشت: سیلاب، خسارات جدی به برخی از زیرساخت‌ها، ابنیه و پل‌های استان وارد کرد و بخش عظیمی از پل نسیم‌آباد در کیلومتر ۱۵ محور ارژن–شیراز تخریب شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، اکیپ‌های راهداری در محل حاضر شدند و برای جلوگیری از انسداد طولانی‌مدت، مسیر ایمن جایگزین ترافیک را برای عبور وسایل نقلیه تعیین و جریان ترافیک را مدیریت کردند تا جریان عبور و مرور متوقف نشود.

وی درباره روند بازسازی پل گفت: پس از ایجاد کنارگذر موقت، عملیات اصلی شامل تثبیت پل با سنگ های وزنی، انتقال و استقرار لوله‌ها در بستر رودخانه و اجرای باکس‌های ۶ متری آغاز شد که با تلاش شبانه‌روزی راهداران، پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و به چرخه خدمت رسانی بازگشت.

امیری در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از همکاری مردم و کاربران جاده ای با راهداران در راستای مدیریت این پروژه، خاطرنشان کرد: با تکمیل این عملیات، تردد کاربران جاده‌ای در محور ارژن–شیراز اکنون ایمن و برقرار است و اقدامات تکمیلی برای پایدارسازی کلیه ابنیه فنی استان نیز در حال انجام است.

 

