به گزارش ایلنا، علیرضا امیری با اشاره به خسارات واردشده به ابنیه فنی و آب شستگی محورهای مواصلاتی استان در بارندگی سیل آسای اخیر اظهار داشت: سیلاب، خسارات جدی به برخی از زیرساخت‌ها، ابنیه و پل‌های استان وارد کرد و بخش عظیمی از پل نسیم‌آباد در کیلومتر ۱۵ محور ارژن–شیراز تخریب شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، اکیپ‌های راهداری در محل حاضر شدند و برای جلوگیری از انسداد طولانی‌مدت، مسیر ایمن جایگزین ترافیک را برای عبور وسایل نقلیه تعیین و جریان ترافیک را مدیریت کردند تا جریان عبور و مرور متوقف نشود.

وی درباره روند بازسازی پل گفت: پس از ایجاد کنارگذر موقت، عملیات اصلی شامل تثبیت پل با سنگ های وزنی، انتقال و استقرار لوله‌ها در بستر رودخانه و اجرای باکس‌های ۶ متری آغاز شد که با تلاش شبانه‌روزی راهداران، پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و به چرخه خدمت رسانی بازگشت.

امیری در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از همکاری مردم و کاربران جاده ای با راهداران در راستای مدیریت این پروژه، خاطرنشان کرد: با تکمیل این عملیات، تردد کاربران جاده‌ای در محور ارژن–شیراز اکنون ایمن و برقرار است و اقدامات تکمیلی برای پایدارسازی کلیه ابنیه فنی استان نیز در حال انجام است.

