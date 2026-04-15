به گزارش ایلنا، نادر زارعی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، به ۱۰۶۱ هکتار از باغ و زراعت بخش‌های قطرویه، مشکان و مرکزی، ۳۱ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان خسارت وارد شده که شامل آب‌بردگی خاک و ورود گل و لای به داخل مزرعه و باغ بوده است.

وی افزود: در پی این رخداد، همچنین به ۹ مورد قنات، ۵۵۵۰ متر کانال آب‌رسانی، ۷ استخر، یک چشمه، ۱۹ حلقه چاه و بیش از ۷۰ کیلومتر جاده بین باغ‌ها به مبلغ کل ۳۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است؛ بقیه خسارت نیز مربوط به تأسیسات کشاورزی و دامداری بوده است.

شهرستان نی‌ریز ۷۳ رشته قنات، ۳۰ دهنه چشمه، ۱٬۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی و بالغ بر ۲۸٬۰۰۰ هکتار زراعت و باغ دارد.

