۷۰ میلیارد تومان به بخش زیربنایی کشاورزی نیریز خسارت وارد شده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز گفت: سیل روزهای ۵، ۶ و ۷ فروردینماه سال جاری به بخش زیربنایی کشاورزی شهرستان حدود ۷۰ میلیارد تومان خسارت زده است.
به گزارش ایلنا، نادر زارعی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، به ۱۰۶۱ هکتار از باغ و زراعت بخشهای قطرویه، مشکان و مرکزی، ۳۱ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان خسارت وارد شده که شامل آببردگی خاک و ورود گل و لای به داخل مزرعه و باغ بوده است.
وی افزود: در پی این رخداد، همچنین به ۹ مورد قنات، ۵۵۵۰ متر کانال آبرسانی، ۷ استخر، یک چشمه، ۱۹ حلقه چاه و بیش از ۷۰ کیلومتر جاده بین باغها به مبلغ کل ۳۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است؛ بقیه خسارت نیز مربوط به تأسیسات کشاورزی و دامداری بوده است.
شهرستان نیریز ۷۳ رشته قنات، ۳۰ دهنه چشمه، ۱٬۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی و بالغ بر ۲۸٬۰۰۰ هکتار زراعت و باغ دارد.