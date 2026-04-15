دولت و کارفرمایان تدابیر حمایتی برای صیانت از اشتغال و امنیت معیشتی کارگران اتخاذ کنند

به گزارش ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی گفت: کارگران شریف و پرتلاش کشور که همواره در سخت‌ترین شرایط در خط مقدم تولید ایستاده و وفاداری خود را در عمل نشان داده‌اند، امروز انتظار دارند در مواجهه با فشارهای اقتصادی نیز از حمایت‌های جدی و مؤثر برخوردار شوند.

وی بیان کرد: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، نخستین جایی که آثار بحران نمایان می‌شود بازار کار است. امروز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت در تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و طبیعی است که این وضعیت بر اشتغال نیز اثر بگذارد.

اصلانی تاکید کرد: حفظ بنگاه اقتصادی، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، سه موضوع جدایی‌ناپذیر هستند اگر هر کدام از این حلقه‌ها تضعیف شود، کل اقتصاد و جامعه آسیب خواهد دید.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: انتظار داریم در سیاست‌گذاری‌ها، نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه تولید در نظر گرفته شود والبته توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

اصلانی بیان کرد: نیروی کار که ستون اصلی استمرار تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی، به‌ویژه در بخش خصوصی به شمار می‌رود، نباید نخستین حلقه‌ای باشد که هزینه‌های بحران اقتصادی را متحمل می‌شود.

