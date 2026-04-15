کشف ۳۲ قبضه کلت کمری در یزد
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مستمر و با شناسایی قاچاقچیان سلاح، چندین نفر در این خصوص دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد این افراد، مقادیر زیادی سلاح را از طریق استانهای مرزی به داخل کشور وارد و قصد انتقال به استان یزد را داشتند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت : در این عملیاتها ۳۲ قبضه کلت کمری کشف شد و متهمان پس از بازجوییهای اطلاعاتی تحویل مراجع قضایی شدند.
شهروندان هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.