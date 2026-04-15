بیش از ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری تولید شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهراب کریمی‌پور امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مصرف ۲۹ هزار و ۳۴۸ تن گوشت مرغ در استان اظهارداشت: ۸۱۳ تن از تولیدات به خارج از استان ارسال شده و میزان جوجه‌ریزی به حدی بوده که نیاز داخلی کاملاً تأمین شده و مازاد تولید نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام به صورت مرغ منجمد ذخیره‌سازی می‌شود.

وی افزود: جوجه‌ریزی اسفندماه سال گذشته بیش از تعهد استان و بالاتر از حد معمول بود که منجر به افزایش تولید و مازاد در برخی روزها شد.

کریمی‌پور در خصوص تأمین نهاده‌های دامی بیان کرد: این نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه تأمین و با همکاری بخش حمل و نقل به استان منتقل می‌شود و این دستاوردها حاصل تلاش مرغداران استان می باشد.

انتهای پیام/