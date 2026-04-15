دادستان همدان:
دستور توقیف اموال 36 نفر به جرم همکاری با دشمن
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان با بیان اینکه دستور توقیف اموال ۱۳ وطن فروش دیگر در همدان صادر شده است، گفت: به دنبال برخورد با مخلان امنیت و عوامل همسو با دشمن صهیونیستی - آمریکایی، دستورهای لازم برای شناسایی و توقیف اموال ۳۶ نفر تاکنون صادر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان عباس نجفی از استمرار شناسایی و توقیف اموال مرتبطان با رژیم صهیونیستی و مزدوران دشمن در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در همدان خبر داد.
وی اظهار کرد: در ادامه روند برخورد قاطع با مخلان امنیت و افرادی که در راستای منافع دشمنان، بهویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدام کردهاند، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال ۱۳ نفر دیگر صادر شده است که با احتساب موارد قبلی، تعداد افراد مشمول این اقدام به ۳۶ نفر رسیده است.
دادستان همدان با اشاره به اینکه این اقدامات در چارچوب قوانین و با هدف حفظ امنیت عمومی و صیانت از منافع ملی انجام میشود، افزود: برای این افراد پروندههای کیفری تشکیل شده و رسیدگی به آنها در شعب ویژه در حال انجام است.
این مقام قضایی تأکید کرد: دستگاه قضایی با دقت، سرعت و بدون اغماض، موضوعات مرتبط با اخلال در امنیت کشور را پیگیری میکند و با هرگونه اقدام مغایر با امنیت و آرامش جامعه، برخورد قانونی قاطع به عمل خواهد آمد.