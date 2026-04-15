وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در شوشتر
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر صبح امروز حوالی شوشتر را لرزاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، این زلزله در ساعت ۰۷:۴۴ صبح امروز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
طبق این گزارش، کانون زمینلرزه در مختصات طول جغرافیایی ۴۸.۷۸ و عرض ۳۲.۰۹ واقع شده و نزدیکترین نقاط به کانون شوشتر با فاصله ۸ کیلومتر، گتوند در فاصله ۱۸ کیلومتر و گوریه با فاصله ۲۵ کیلومتر بودهاند.
همچنین این رخداد لرزهای در ۸۵ کیلومتری اهواز و ۱۶۰ کیلومتری خرمآباد ثبت شده است.
بر اساس اعلام اولیه، تاکنون گزارشی از خسارت دریافت نشده و بررسیهای تکمیلی ادامه دارد.