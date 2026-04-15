۱۲ متکدی و معتاد متجاهر در شهرکرد جمع‌آوری و ساماندهی شدند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از جمع‌آوری و ساماندهی ۱۲ متکدی و معتاد متجاهر از ابتدای اسفند سال ۱۴۰۴ تاکنون در شهرکرد خبر داد.

به گزارش ایلنا، مصطفی جعفری اظهارداشت: از مجموع افراد جمع‌آوری‌شده، چهار نفر زن و هشت نفر مرد بوده‌اند.

وی افزود: از بین هشت متکدی مرد، سه نفر به کمپ هفشجان، دو نفر به بیمارستان سینا منتقل شده و پنج نفر نیز با اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند، همچنین متکدیان زن نیز با ارائه ضمانت و تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

جعفری بیان کرد: علاوه بر این اقدامات، دو پاتوق محل تجمع معتادان در سطح شهر نیز جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به اجرای گشت‌های شبانه‌روزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد تکدی‌گری، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا از سوءاستفاده از احساسات مردم و ایجاد چهره نازیبا در سطح شهر جلوگیری شود.

 

