نوسازی ۱۹ رشته قنات در قزوین
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای اولویت‌بخشی به حفظ و ارتقاء زیرساخت‌های حیاتی منابع آبی و حمایت همه‌جانبه از بخش کشاورزی، عملیات گسترده احیا، بازسازی و نوسازی ۱۹ رشته قنات ارزشمند در سراسر استان قزوین طی سال ۱۴۰۴ با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت:  این پروژه عظیم با اختصاص اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال به اجرا درآمده و گامی مهم در جهت تضمین پایداری منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اتمام موفقیت‌آمیز این پروژه‌ها، در سال جاری شاهد اجرای عملیات مرمت و بازسازی ۵ رشته قنات دیگر هستیم که با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴، در دست اجرا قرار گرفته‌اند. 

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی قزوین گفت: اجرای این پروژه‌ها با مشارکت فعال بهره‌برداران بخش کشاورزی به پیش رفته و نشان‌دهنده هم‌افزایی ارزشمند میان مسئولین و کشاورزان گرامی است. 

وی ادامه داد: استان قزوین با دارا بودن مجموع ۳۴۵ رشته قنات، همواره یکی از تأمین‌کنندگان اصلی آب مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: اجرای طرح‌های جامع مرمت و لایروبی قنوات، علاوه بر افزایش چشمگیر آبدهی این شریان‌های حیاتی، نقشی اساسی در تضمین پایداری منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی سنتی و دانش‌بنیان استان ایفا می‌کند. 

