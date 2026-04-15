نوسازی ۱۹ رشته قنات در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت: این پروژه عظیم با اختصاص اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال به اجرا درآمده و گامی مهم در جهت تضمین پایداری منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اتمام موفقیت‌آمیز این پروژه‌ها، در سال جاری شاهد اجرای عملیات مرمت و بازسازی ۵ رشته قنات دیگر هستیم که با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴، در دست اجرا قرار گرفته‌اند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی قزوین گفت: اجرای این پروژه‌ها با مشارکت فعال بهره‌برداران بخش کشاورزی به پیش رفته و نشان‌دهنده هم‌افزایی ارزشمند میان مسئولین و کشاورزان گرامی است.

وی ادامه داد: استان قزوین با دارا بودن مجموع ۳۴۵ رشته قنات، همواره یکی از تأمین‌کنندگان اصلی آب مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: اجرای طرح‌های جامع مرمت و لایروبی قنوات، علاوه بر افزایش چشمگیر آبدهی این شریان‌های حیاتی، نقشی اساسی در تضمین پایداری منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی سنتی و دانش‌بنیان استان ایفا می‌کند.

