رئیس ستاد انتخابات استان یزد: 

توان برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت را داریم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: با وجود شرایط جنگی و آتش‌بس موقت، اما همه‌ی زیرساخت‌های فنی و انسانی لازم جهت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در ستاد انتخابات استان فراهم شده است.

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی با بیان اینکه یزد بیش از ۹۴۵ شعبه اخذ رای و ۱۳۰۴ نامزد تایید صلاحیت شده در حوزه شهری دارد اظهار کرد: در حوزه روستایی نیز، با توجه به مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات نظارت شهرستان‌ها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵، نامزد‌های اصلی اعلام خواهند شد.

وی افزود: انتخابات در استان یزد برای کسب عضویت ۱۳۲ کرسی شورا‌ها در ۲۴ شهر و ۱۲۸۰ کرسی شورا‌ها در ۴۰۶ روستای استان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد با وجود شرایط جنگی و آتش‌بس موقت، اما همه‌ی زیرساخت‌های فنی و انسانی لازم جهت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در ستاد انتخابات استان فراهم شده است و در صورت ابلاغ مسئولین کشوری، ۱۱ اردیبهشت ماه شاهد استقبال خوبی از صندوق‌های رای خواهیم بود.

دهستانی در پایان خاطرنشان کرد: البته ملاک عمل نهایی، تشخیص مسئولین ذیربط ملی است که تمام جوانب سیاسی، امنیتی، اجتماعی و لجستیکی را در سراسر کشور مد نظر قرار می‌دهند.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
